Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı.

Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep ise konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Demir Grup Sivasspor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde 38. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 73'e çıkaran Fenerbahçe ikinci, 72 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Göztepe- Trabzonspor: 1-1

Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 6-3

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray- İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Gaziantep: 0-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Not: Kasımpaşa, 38. haftayı bay geçti.

Puan durumu

Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.BEŞİKTAŞ 36 24 6 6 78 38 40 78 2.FENERBAHÇE 36 22 7 7 64 36 28 73 3.GALATASARAY 36 22 6 8 68 33 35 72 4.TRABZONSPOR 37 17 13 7 45 34 11 64 5.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 16 9 11 60 44 16 57 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 37 16 9 12 55 39 16 57 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 36 13 16 7 49 41 8 55 8.GAZİANTEP 36 14 12 10 54 45 9 54 9.FATİH KARAGÜMRÜK 36 13 12 11 51 44 7 51 10.GÖZTEPE 36 12 12 12 52 49 3 48 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 37 9 16 12 38 50 -12 43 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 36 10 12 14 42 46 -4 42 13.ÇAYKUR RİZESPOR 36 10 12 14 47 59 -12 42 14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 36 9 13 14 42 48 -6 40 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 36 10 10 16 39 54 -15 40 16.MKE ANKARAGÜCÜ 36 10 8 18 43 57 -14 38 17. HES KABLO KAYSERİSPOR 36 9 11 16 33 49 -16 38 18.KASIMPAŞA 36 9 10 17 39 54 -15 37 19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 37 9 10 18 40 62 -22 37 20.GENÇLERBİRLİĞİ 36 9 8 19 37 64 -27 35 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 36 6 10 20 36 66 -30 28 39. hafta Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle: 1 Mayıs Cumartesi: 20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor 2 Mayıs Pazar: 16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe 20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray 3 Mayıs Pazartesi: 16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor 16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.

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