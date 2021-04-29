Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 38. haftanın perdesi, oynanan 4 maçla kapandı.
Haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep ise konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Demir Grup Sivasspor, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti, Medipol Başakşehir ise deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Ligde 38. hafta müsabakalarının ardından Beşiktaş, 78 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 73'e çıkaran Fenerbahçe ikinci, 72 puanı bulunan Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Göztepe- Trabzonspor: 1-1
Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor: 6-3
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-3
Galatasaray- İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep: 0-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Not: Kasımpaşa, 38. haftayı bay geçti.
Puan durumu
Süper Lig'de 38. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|36
|24
|6
|6
|78
|38
|40
|78
|2.FENERBAHÇE
|36
|22
|7
|7
|64
|36
|28
|73
|3.GALATASARAY
|36
|22
|6
|8
|68
|33
|35
|72
|4.TRABZONSPOR
|37
|17
|13
|7
|45
|34
|11
|64
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|36
|16
|9
|11
|60
|44
|16
|57
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|37
|16
|9
|12
|55
|39
|16
|57
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|36
|13
|16
|7
|49
|41
|8
|55
|8.GAZİANTEP
|36
|14
|12
|10
|54
|45
|9
|54
|9.FATİH KARAGÜMRÜK
|36
|13
|12
|11
|51
|44
|7
|51
|10.GÖZTEPE
|36
|12
|12
|12
|52
|49
|3
|48
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|37
|9
|16
|12
|38
|50
|-12
|43
|12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|36
|10
|12
|14
|42
|46
|-4
|42
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|36
|10
|12
|14
|47
|59
|-12
|42
|14.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|36
|9
|13
|14
|42
|48
|-6
|40
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|36
|10
|10
|16
|39
|54
|-15
|40
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|36
|10
|8
|18
|43
|57
|-14
|38
|17. HES KABLO KAYSERİSPOR
|36
|9
|11
|16
|33
|49
|-16
|38
|18.KASIMPAŞA
|36
|9
|10
|17
|39
|54
|-15
|37
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|37
|9
|10
|18
|40
|62
|-22
|37
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|36
|9
|8
|19
|37
|64
|-27
|35
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|36
|6
|10
|20
|36
|66
|-30
|28
39. hafta
Ligde 39. hafta maçlarının programı şöyle:
1 Mayıs Cumartesi:
20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor
Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.
Kaynak: AA
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