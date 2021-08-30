Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor: 3-2
Adana Demirspor- İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Gaziantep: 2-0
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1
Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0
Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor: 5-0
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2
Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2
GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1
Altay-Fenerbahçe: 0-2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|6
|9
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3
|2
|1
|0
|4
|0
|4
|7
|4.GALATASARAY A.Ş.
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|6.ALTAY
|3
|2
|0
|1
|7
|3
|4
|6
|7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|6
|8.KASIMPAŞA A.Ş.
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|9.ATAKAŞ HATAYSPOR
|3
|1
|1
|1
|7
|3
|4
|4
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|12.YUKATEL KAYSERİSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|13.AYTEMİZ ALANYASPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|9
|-7
|3
|14.GÖZTEPE A.Ş.
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|2
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|3
|0
|0
|3
|1
|4
|-3
|0
|20.GZT GİRESUNSPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|5
|-5
|0
4. hafta programı
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş)
Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir)
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
Kaynak: AA
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