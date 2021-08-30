Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in üçüncü haftası, pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe, Altay'ı deplasman 2-0, Trabzonspor da GZT Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor: 3-2

Adana Demirspor- İttifak Holding Konyaspor: 1-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Gaziantep: 2-0

Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 0-1

Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük: 1-0

Atakaş Hatayspor- Aytemiz Alanyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-2

Kasımpaşa-Galatasaray: 2-2

GZT Giresunspor-Trabzonspor: 0-1

Altay-Fenerbahçe: 0-2

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 3 3 0 0 8 2 6 9 2.FENERBAHÇE A.Ş. 3 3 0 0 5 0 5 9 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 2 1 0 4 0 4 7 4.GALATASARAY A.Ş. 3 2 1 0 6 3 3 7 5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 3 2 1 0 4 2 2 7 6.ALTAY 3 2 0 1 7 3 4 6 7.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3 2 0 1 4 5 -1 6 8.KASIMPAŞA A.Ş. 3 1 2 0 5 3 2 5 9.ATAKAŞ HATAYSPOR 3 1 1 1 7 3 4 4 10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 1 1 1 3 3 0 4 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4 12.YUKATEL KAYSERİSPOR 3 1 1 1 2 4 -2 4 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 3 1 0 2 2 9 -7 3 14.GÖZTEPE A.Ş. 3 0 2 1 3 4 -1 2 15.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3 0 2 1 2 3 -1 2 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 0 1 2 3 5 -2 1 17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 0 1 2 2 5 -3 1 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 0 1 2 2 6 -4 1 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 0 0 3 1 4 -3 0 20.GZT GİRESUNSPOR 3 0 0 3 0 5 -5 0 4. hafta programı Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle: Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon) VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat) Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park) Trabzonspor-Galatasaray (Şenol Güneş) Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları) Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) İttifak Holding Konyaspor-Altay (Medaş Konya Büyükşehir) Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel) Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)

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