Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in dördüncü haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son gününde Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaları yapıldı.

Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor ise GZT Giresunspor'u 1-0'la geçti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda ise Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Lig'de dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor- Altay: 3-1

Yukatel Kayserispor- Kasımpaşa: 2-0

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 2-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-2

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 0 7 10 2.TRABZONSPOR 4 3 1 0 10 4 6 10 3.FENERBAHÇE 4 3 1 0 6 1 5 10 4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4 3 1 0 7 3 4 10 5.GALATASARAY 4 2 2 0 8 5 3 8 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 9 3 6 7 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 7 3 4 7 8.YUKATEL KAYSERİSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7 9.ALTAY 4 2 0 2 8 6 2 6 10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 4 8 -4 6 11.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 2 0 2 3 9 -6 6 12.GÖZTEPE 4 1 2 1 5 5 0 5 13.KASIMPAŞA 4 1 2 1 5 5 0 5 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 4 1 1 2 4 5 -1 4 15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 0 2 2 4 6 -2 2 17.ADANA DEMİRSPOR 4 0 2 2 2 7 -5 2 18.ÇAYKUR RİZESPOR 4 0 1 3 2 8 -6 1 19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 0 0 4 2 6 -4 0 20.GZT GİRESUNSPOR 4 0 0 4 0 6 -6 0 5. hafta programı Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle: 17 Eylül Cuma: 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) 20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu) 18 Eylül Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya) 19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana) 19 Eylül Pazar: 13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak) 16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom) 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

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