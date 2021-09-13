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Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

13.09.2021 22:14
Futbol: Süper Lig'de görünüm, System.String[]

Süper Lig'in dördüncü haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'in dördüncü haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son gününde Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmaları yapıldı.

Gaziantep, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Aytemiz Alanyaspor ise GZT Giresunspor'u 1-0'la geçti.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda ise Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonluk yarışında haftanın kazananı ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Lig'de dördüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

VavaCars Fatih Karagümrük- Adana Demirspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor- Altay: 3-1

Yukatel Kayserispor- Kasımpaşa: 2-0

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 2-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-2

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.BEŞİKTAŞ431070710
2.TRABZONSPOR4310104610
3.FENERBAHÇE431061510
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR431073410
5.GALATASARAY42208538
6.ATAKAŞ HATAYSPOR42119367
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK42117347
8.YUKATEL KAYSERİSPOR42114407
9.ALTAY42028626
10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR420248-46
11.AYTEMİZ ALANYASPOR420239-66
12.GÖZTEPE41215505
13.KASIMPAŞA41215505
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ411245-14
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR411247-34
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR402246-22
17.ADANA DEMİRSPOR402227-52
18.ÇAYKUR RİZESPOR401328-61
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK400426-40
20.GZT GİRESUNSPOR400406-60

5. hafta programı

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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