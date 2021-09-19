Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Antalya deplasmanında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Beşiktaş, mücadeleyi 3-2 kazanarak averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Ligde 2 haftadır kazanamayan Galatasaray kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilirken, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ilk galibiyetini aldı.

Ligin 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-4

Altay-Göztepe: 2-1

Demir Grup Sivasspor- Gaziantep: 1-1

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 2-3

Adana Demirspor- Çaykur Rizespor: 3-1

GZT Giresunspor- İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-0

Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: 2-1

Puan durumu

O G B M A Y Av. Puan 1.BEŞİKTAŞ 5 4 1 0 10 2 8 13 2.TRABZONSPOR 5 4 1 0 11 4 7 13 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 3 2 0 7 3 4 11 4.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 3 1 1 11 4 7 10 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 5 3 1 1 11 6 5 10 6.FENERBAHÇE 5 3 1 1 6 3 3 10 7.ALTAY 5 3 0 2 10 7 3 9 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 3 0 2 4 9 -5 9 9.GALATASARAY 5 2 2 1 8 6 2 8 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7 11.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 5 2 0 3 7 12 -5 6 12.GÖZTEPE 5 1 2 2 6 7 -1 5 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 5 1 2 2 5 6 -1 5 14.KASIMPAŞA 5 1 2 2 5 6 -1 5 15.ADANA DEMİRSPOR 5 1 2 2 5 8 -3 5 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 5 1 1 3 6 10 -4 4 17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 0 3 2 5 7 -2 3 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 1 0 4 4 6 -2 3 19.GZT GİRESUNSPOR 5 0 1 4 0 6 -6 1 20.ÇAYKUR RİZESPOR 5 0 1 4 3 11 -8 1 6. hafta Ligde 6. haftanın programı şöyle: 21 Eylül Salı: 17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat) 17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi) 20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park) 20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) 22 Eylül Çarşamba: 17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon) 20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel) 23 Eylül Perşembe: 17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları) 20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)

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