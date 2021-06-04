Futbol takımı yöneticisi tarihi askeri objelerle evinin bir odasını müzeye çevirdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un idari menajeri Kerem Atılmaz, 1992 yılından beri biriktirdiği Milli Mücadele dönemine ait askeri objeleri, Eskişehir'deki evinin müzeyi andıran 15 metrekarelik odasında sergiliyor.

Evli ve iki çocuk babası Atılmaz, henüz 8 yaşındayken dedesinin verdiği Osmanlı parasıyla koleksiyoner olmaya merak sardı.

Hobisi için eski askeri objeleri biriktirmeye başlayan 44 yaşındaki Atılmaz, 29 yılda kılıçtan kamaya, madalyadan miğfere yüzlerce parçaya sahip oldu. Evinin bir odasını koleksiyonuna ayıran Atılmaz, bazı objeleri müzelere bağışladı.

Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan işgaller ve ismi az duyulmuş Milli Mücadele kahramanlarının hayat hikayelerini ele aldığı "Korkusuzlar" adlı kitap da yazan Atılmaz, AA muhabirine, çocukluğunda harçlıklarıyla antikacılara gidip eski paralardan satın aldığını söyledi.

Koleksiyonunun Birinci Dünya Savaşı ile Cumhuriyet'in ilanı arasında geçen süreçteki parçalardan oluştuğunu belirten Atılmaz, "Son 15 yıldır yaptığım işin de etkisiyle yurt içi ve yurt dışındaki kamplar ve organizasyonlar sayesinde gittiğim her şehirdeki antikacı ve sahafları dolaşıyorum. Milli Mücadele dönemine ait hem Türk ordusu hem de yabancı ordulara ait 500'ün üzerinde farklı savaş objesine sahibim." dedi.

Bazı objeleri bulmak için yıllarını harcıyor

Kerem Atılmaz koleksiyonunda, balçağı ay yıldızlı süvari kılıçları, Yatağan kılıçları, kamalar, süngüler, madalyalar, mataralar, siper lambaları, dürbünler, şırıngalar, mermiler, miğferler, çarıklar, kamçılar, barutluk, yağdanlık, kişisel eşyalar, pusulalar, sahra telefonu, telgraf gibi objelerin bulunduğunu anlattı.

Söz konusu döneme ait kendisinde olmayan, farklı savaş objelerini araştırdığını dile getiren Atılmaz, şöyle konuştu:

"Bir Türk subayının hatıratını okurken, İngilizlerin kullandığı hücum düdüğü olduğunu öğrendim. Bunun üzerine İngiliz hücum düdüğünü araştırdım ve 5-6 yıl sonra bulup koleksiyonuma kattım. Sahra telefonunu bulmak için de 4-5 yılımı harcadım. Enver Paşa'nın üst rütbeli subaylar için özel yaptırdığı bir Enveriye hançeri vardır. Sonunda ondan da edindim. Osmanlı döneminde Yeniçerilerin kullandığı akıncı kılıcı da koleksiyonumda mevcut. Eskişehir'de Kurtuluş Müzesi'ne bazı bağışlarda bulundum. Trabzon'da bir müzeye bağış yaptım. Ankara'da Birinci Meclis'e de bağışta bulundum. Sivas Devlet Tiyatrosu'nda bir yıl boyunca 50 savaş objem sergilendi."

Atılmaz, tarihi Odunpazarı bölgesinde fiyatı uygun bir ev bulması halinde elindeki tarihi objeleri, halka açık ve ücretsiz olarak sergilemek istediğini sözlerine ekledi.