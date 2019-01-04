Futbol Takımları Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi'nde Buluştu
1 saat önce
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da Belek'te sürdüren takımlar, Cuma Namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da Belek'te sürdüren takımlar, Cuma Namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya sürdüren Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarının teknik ekipleri ile futbolcuları, Cuma Namazı için Belek'te bulunan Dinler Bahçesi'nde buluştu. İbadetlerini yerine getiren futbolculara namaz çıkışında yoğun ilgi vardı. Vatandaşlar, özellikle transferin gözde ismi Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
Çılgın Aşığın Silahlı İntihar Girişimi, Özel Harekat Polisini Alarma Geçirdi
Fransız Futbolcu Ribery, Nusret'in Hazırladığı Altın Kaplama Ete 7 Bin 500 TL Ödedi
Genç Futbolcu Çekdar Orhan, Galatasaray'a İmzayı Akrabası Ersin Korkut'la Attı
İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır