Futbol Takımları Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi'nde Buluştu

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da Belek'te sürdüren takımlar, Cuma Namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da Belek'te sürdüren takımlar, Cuma Namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu.



İkinci yarı hazırlıklarını Antalya sürdüren Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarının teknik ekipleri ile futbolcuları, Cuma Namazı için Belek'te bulunan Dinler Bahçesi'nde buluştu. İbadetlerini yerine getiren futbolculara namaz çıkışında yoğun ilgi vardı. Vatandaşlar, özellikle transferin gözde ismi Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. - ANTALYA

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