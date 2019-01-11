Futbol Takımları Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi'nde Buluştu
2 saat önce
Antalya'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, 'Dinler Bahçesi'nde Cuma namazı kıldı.
Antalya
'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, 'Dinler Bahçesi'nde Cuma namazı kıldı. Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da Belek
'te sürdüren takımlar, cuma namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu. Evkur Yeni Malatyaspor
, Kasımpaşa
, Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Türkiye Futbol Federasyonu
İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Kayserispor
Başkanı Erol Bedir, Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman
, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.
(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı
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