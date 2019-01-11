Son Dakika Haberleri: Futbol Takımları Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi'nde Buluştu

Futbol Takımları Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi'nde Buluştu

2 saat önce

Antalya'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, 'Dinler Bahçesi'nde Cuma namazı kıldı.

Futbol Takımları Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi'nde Buluştu, System.String[]
Antalya'da kamp yapan Spor Toto Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, 'Dinler Bahçesi'nde Cuma namazı kıldı. Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da Belek'te sürdüren takımlar, cuma namazı için Dinler Bahçesi'nde buluştu. Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Gazişehir, Serik Belediyespor başta olmak üzere çeşitli liglerde forma giyen futbolcular ile Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, cuma namazını Dinler Bahçesi'nde kıldı.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı Şenol Güneş: "Burak Yılmaz'a Kefilim"

Son Dakika! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:57:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol Takımları Cuma Namazı İçin Dinler Bahçesi'nde Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]