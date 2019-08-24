Son Dakika Haberleri: Futbol takımları kamp sürecinde hazırlık maçı için Şuhut'u seçiyor
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Futbol takımları kamp sürecinde hazırlık maçı için Şuhut'u seçiyor

1 saat önce

Türkiye'nin çeşitli illerinden Afyonkarahisar'a kamp süreci için gelen futbol takımlarının hazırlık maçlarında yeni adresi Şuhut oldu.

Futbol takımları kamp sürecinde hazırlık maçı için Şuhut'u seçiyor, System.String[]

Türkiye'nin çeşitli illerinden Afyonkarahisar'a kamp süreci için gelen futbol takımlarının hazırlık maçlarında yeni adresi Şuhut oldu.


Geçtiğimiz hafta Fas Süper Lig ekiplerinin hazırlık maçı için Şuhut'ta oynadığı futbol müsabakasını ardından şimdi de Edirne Belediyespor ve Kilis Belediyespor takımları Afyonkarahisar'da sürdürdükleri kamp sürecinde hazırlık maçı için Şuhut İlçe Stadyumunu seçti. Şuhut Şehir Stadyumunda oynanan Edirne Belediyespor Kilis Belediyespor hazırlık karşılaşması 1-1'lik skorla sonuçlandı. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Futbol, Afyon, Şuhut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:49 Kaynak: İHA
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