Son Dakika Haberleri: Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !..

Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !..

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.

Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !.., System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.

Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Acısu Deresi'nin seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı, Belek ve Kadriye mahallelerinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgede buğday ekili tarım arazilerinin yanı sıra devre arası çalışmaları için takımların kamp yapacağı futbol sahaları da su altında kaldı.

Özellikle Belek bölgesindeki kamp tesislerinin bulunduğu alanları su bastı. Bölgede yağışın etkisini azalarak sürdürdüğü belirtildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tarım arazilerinden görüntüler

Futbol sahalarından görüntüler

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:09 Kaynak: DHA

serik, Belek, Futbol, Spor
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