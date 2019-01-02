Futbol Takımlarının Kampı İçin Belek'te Yağış Tehditi !..
2 saat önce
ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve futbol takımlarının devre arası kamp yapacağı bazı tesisler su altında kaldı.
Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Acısu
Deresi'nin seviyesi yükseldi. Derenin yakınındaki Karadayı, Belek
ve Kadriye mahallelerinde geniş su birikintileri oluştu. Bölgede buğday ekili tarım arazilerinin yanı sıra devre arası çalışmaları için takımların kamp yapacağı futbol sahaları da su altında kaldı.
Özellikle Belek bölgesindeki kamp tesislerinin bulunduğu alanları su bastı. Bölgede yağışın etkisini azalarak sürdürdüğü belirtildi. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:40 Kaynak: DHA
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