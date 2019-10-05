Futbol tarihini kendi kıraathanesinde yaşatıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan ve eskiden pek çok takımda futbol oynayan Ömer Varlık, eski futbol fotoğraflarıyla süslediği kendi kıraathanesinde şehrin futbol tarihini yaşatıyor.

Eski futbolcu Ömer Varlık, Gaziantep'teki kıraathanesini eski fotoğraflarlar donattı. Ömer Varlık, kıraathanesinin duvarlarına astığı fotoğraflarla şehrin futbol tarihini gözler önüne serdi. Ömer Varlık'ın özellikle oynadığı dönemlerde forma giydiği takımlarla çekilmiş olan fotoğraflarının yer aldığı kıraathanede Gaziantep şehrinin Talat Özkarslı, Celal Doğan ve Ahmet Uzer gibi tanınmış simalarının da gençlik fotoğrafları bulunuyor.

"Eski fotoğrafları toplayıp burada sergiliyorum"

Gaziantep şehrinin futbol tarihine ait eski fotoğrafları toplayıp böyle bir şey yaptığını söyleyen Varlık, "Burayı açtıktan sonra futbol oynadığım dönemle ve Gaziantep şehrinin futbol tarihi ile ilgili fotoğraflar buldum. Bulduğum fotoğrafları da tek tek kendi iş yerimin duvarlarına astım. Burada şehrin bilinen ve tanınan isimlerinin de fotoğrafları var. Sonuçta bir şehrin futbol tarihine ait pek çok fotoğrafı burada sergiliyorum" dedi.

"Eskiden futbolcu olan babasını, dedesini görmeye gelenler var"

Kıraathanesinde pek çok ismin gençlik fotoğraflarının bulunduğunu da aktaran Varlık, "Burada benim dışımda pek çok kişinin daha fotoğrafları mevcut. O yüzden bazen buraya yakınlarının, babasının, dedesinin fotoğrafını görmeye gelenler, hatta fotoğraflara bakıp ağlayanlar bile oluyor. Ben de o gelenlerle beraber oturup hem gururlanıyorum hem de ağlıyorum" diye konuştu.