TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Türkiye Futbol
Federasyonunun (TFF) Riva
'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın
, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop
, genel sekreter Kadir kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.
Planlamaya göre 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Lig etabı, 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
İlk haftanın programı
TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:
Altay-Ümraniyespor Adana
Demirspor-Balıkesirspor
Osmanlıspor-Boluspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor
Eskişehirspor-Keçiörengücü
Akhisarspor-Adanaspor Fatih
Karagümrük-Bursaspor
Hatayspor-Altınordu
Giresunspor-Menemenspor