Futbol: TFF 1. Lig
50 dakika önce
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:58 Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma:
20.00 Giresunspor-Menemenspor: Onur Özütoprak
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Fatih Karagümrük- Bursaspor
: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana
Demirspor- Balıkesirspor
: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor- Boluspor
: Yiğit Arslan
18 Ağustos Pazar:
16.30 Hatayspor- Altınordu
: Cihan Aydın
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor
: Erkan Özdamar
21.45 Altay-Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor- Adanaspor
: Yasin Kol
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge
İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz Mete Kalkavan'dan VAR değerlendirmesi Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı Behzat Komiser'in peşini geçmişi bırakmıyor!