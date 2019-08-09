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Futbol: TFF 1. Lig

50 dakika önce

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma:
20.00 Giresunspor-Menemenspor: Onur Özütoprak
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Fatih Karagümrük- Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor- Balıkesirspor: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor- Boluspor: Yiğit Arslan
18 Ağustos Pazar:
16.30 Hatayspor- Altınordu: Cihan Aydın
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altay-Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor- Adanaspor: Yasin Kol
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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