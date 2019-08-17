Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz
, Utku Tunavelioğlu Adana Demirspor
: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu
, Semih Güler
, Adil Demirbağ, Anderson (Dk. 46 Kosecki), Carayol (Dk. 73 Aosman), Süleyman Koç
(Dk. 33 Hakan Bilgiç), Erdal Öztürk
, Vedat Bora
, Traore, Gladky Balıkesirspor
: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan
, Kağan Kayalı
, Doğa İşeri, Kethevoama, Furkan Çil, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 86 Görkem Fidan), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Emirhan Çakır), Berkay Aykurt (Dk. 83 İbrahim Burak Doğan
)
Goller: Dk. 52 Gladky (Penaltıdan), Dk. 81 Aosman (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Hamidou Traore
, Dk. 83 Mehmet Uslu (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yendi.
Adana Demirspor'un cezası nedeniyle müsabaka seyircisiz oynandı.