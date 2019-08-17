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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku TunavelioğluAdana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Anderson (Dk. 46 Kosecki), Carayol (Dk. 73 Aosman), Süleyman Koç (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Anderson (Dk. 46 Kosecki), Carayol (Dk. 73 Aosman), Süleyman Koç (Dk. 33 Hakan Bilgiç), Erdal Öztürk, Vedat Bora, Traore, Gladky
Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Kethevoama, Furkan Çil, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 86 Görkem Fidan), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Emirhan Çakır), Berkay Aykurt (Dk. 83 İbrahim Burak Doğan)
Goller: Dk. 52 Gladky (Penaltıdan), Dk. 81 Aosman (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Hamidou Traore, Dk. 83 Mehmet Uslu (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yendi.
Adana Demirspor'un cezası nedeniyle müsabaka seyircisiz oynandı.
Önder Yılmaz, Mehmet Uslu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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