Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin AylakOsmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 90+3 Barış Zeren), Todorovic (Dk. 76 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak
Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 90+3 Barış Zeren), Todorovic (Dk. 76 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk (Dk. 90+6 Oğuz Yıldırım)
Boluspor: Ozan Evrim Özenç, Sincere Seth, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Hayrullah Bilazer (Dk. 90 İsmail Konuk), Umut Gündoğan (Dk. 58 Mutlu Güler), Cumali Bişi, Mustafa Durak, Bilal Kısa (Dk. 74 Gökhan Sazdağı), Mustafa Eskihellaç, Poepon
Goller: Dk. 60 Poepon (Boluspor), Dk. 67 Blagojevic, Dk. 86 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Eren İyican, Dk. 48 Hasan Kılıç, Dk. 90+3 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 50 Ümit Kurt, Dk. 54 Umut Gündoğan (Boluspor)
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 2-1 yendi.
Baran Eraslan, Barış Zeren, Hasan Kılıç, Ali Eren, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivasspor'dan sahayı ambulansla terk eden Samassa için açıklama geldi
Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda yendi Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 01:05:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]