Stat: Osmanlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan
, Hüseyin Aylak
Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen
, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya
, Ali Eren
İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç
, Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 90+3 Barış Zeren
), Todorovic (Dk. 76 Beykan Şimşek
), Mertan Caner
Öztürk (Dk. 90+6 Oğuz Yıldırım) Boluspor
: Ozan Evrim Özenç, Sincere Seth, Burak Bekaroğlu
, Ümit Kurt
, Hayrullah Bilazer (Dk. 90 İsmail Konuk
), Umut Gündoğan
(Dk. 58 Mutlu Güler), Cumali Bişi
, Mustafa Durak
, Bilal Kısa
(Dk. 74 Gökhan Sazdağı
), Mustafa Eskihellaç, Poepon
Goller: Dk. 60 Poepon (Boluspor), Dk. 67 Blagojevic, Dk. 86 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Eren İyican, Dk. 48 Hasan Kılıç, Dk. 90+3 Mertan Caner Öztürk
(Osmanlıspor), Dk. 50 Ümit Kurt, Dk. 54 Umut Gündoğan (Boluspor)
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor'u 2-1 yendi.