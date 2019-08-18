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Futbol: TFF 1. Lig

25 dakika önce

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Hasan Hüseyin TetikHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 90+2 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 73 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Hasan Hüseyin Tetik
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 90+2 Soner Örnek), Selim Ilgaz (Dk. 73 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Barbosa), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Tagir, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün (Dk. 88 Burak İnce), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 74 Ersel Aslıyüksek), Egehan Gök (Dk. 72 Berkay Samancı), Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Gol: Dk. 80 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Gökhan Karadeniz, Dk. 39 Selim Ilgaz (Hatayspor)
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Hatayspor, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
Mustafa Kemal Atatürk, Ilgaz, Selim, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:50 Kaynak: AA
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