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Futbol: TFF 1. Lig

50 dakika önce

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Anıl UstaBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Oltan Karakullukçu), Pote, Emrah Başsan, Scuk (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Osman Çelik, Sunu (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Anıl Usta
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Oltan Karakullukçu), Pote, Emrah Başsan, Scuk (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Osman Çelik, Sunu (Dk. 46 Rashad Muhammed), Mehmet Murat Uçar
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 69 Yunus Emre Yalçın), Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 89 Ali Aytemur), Etoga, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu
Goller: Dk. 6 ve 34 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 52 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Wellington, Dk. 52 İbrahim Yılmaz, Dk. 58 Eslem Öztürk, Dk. 66 Onur Ergün, Dk. 73 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor), Dk. 50 Aykut Demir, Dk. 58 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Mücahit Albayrak (kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
TFF 1. Lig ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.
İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Aykut Demir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:26 Kaynak: AA
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