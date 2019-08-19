Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut
, Oğuz Kaan Çalışır Eskişehirspor
: Ekrem Kılıçarslan
, Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun
, Sekidika, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan
, İbrahim Halil
Öner (Dk. 77 Ferhat Kiraz
), Mete Kaan Demir (Dk. 59 Milinkovic), Talha Erdoğan (Dk. 60 Emre Güral
), Cemali Sertel
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut
, Hüsamettin Tut
, Erdi Dikmen
(Dk. 33 Cihan Can
), Samet Akaydin, Süleyman Olgun
, Burak Aydın
(Dk. 86 İshak Çakmak
), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Abdulkadir Kuzey (Dk. 69 Kone), Cem Ekinci
Goller: Dk. 55 Sertaç Çam (Keçiörengücü), Dk. 84 Emre Güral (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mevlüt Çelik, Dk. 61 Cemali Sertel, Dk. 84 Emre Güral (Eskişehirspor), Dk. 83 Cem Ekinci, Dk. 90+4 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in ilk hafta kapanış maçında Eskişehirspor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.