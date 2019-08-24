Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Haber

Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: AktepeHakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk. 83 Devrim Taşkaya)

Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit (Dk. 73 Barış Zeren), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 73 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Gol: Dk. 69 Boubacar Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ayuk, Dk. 50 Mehmet Yiğit, Dk. 70 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 58 Cem Ekinci (Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Hakan Ceylan, İshak Çakmak, Cem Ekinci, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United evinde Crystal Palace'a mağlup oldu
Brezilyalı forvet Bruno Henrique, Bolt'un rekorunu kırdı! Dünyanın en hızlı futbolcusu oldu Lampard'ın çalıştırdığı Chelsea ilk galibiyetini aldı Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 19:57:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]