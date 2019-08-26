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Futbol: TFF 1. Lig

12 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ali Can AlpBursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Shehu (Dk. 73 Ramazan Keskin), Burak Kapacak, Atanasov, Ali Akman (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ali Can Alp

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Shehu (Dk. 73 Ramazan Keskin), Burak Kapacak, Atanasov, Ali Akman (Dk. 65 Latovlevici), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 88 Enes Kayar)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Rotman (Dk. 56 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Onur Ayık (Dk. 46 Bertuğ Bayar), Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 63 Ergin Keleş)

Goller: Dk. 28 Ali Akman, Dk. 51 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 77 Burhan Eşer (Penaltıdan) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Çekdar Orhan (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Hadzic, Dk. 55 Alperen Babacan, Dk. 55 Gökhan Değirmenci (Akhisarspor), Dk. 55 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Bursaspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Ali Akman, Aydoğan, Keskin, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:22 Kaynak: AA
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