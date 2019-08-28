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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor- Adanaspor: Onur Özütoprak
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor- İstanbulspor: Yiğit Arslan
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Boluspor: Yasin Kol
21.45 Altay- Balıkesirspor: Cihan Aydın
21.45 Akhisarspor- Altınordu: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar:
19.15 Giresunspor- Hatayspor: Kutluhan Bilgiç
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar
21.45 Eskişehirspor- Bursaspor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:20 Kaynak: AA
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