Futbol: TFF 1. Lig
1 saat önce
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:20 Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
20.00 Osmanlıspor- Adanaspor
: Onur Özütoprak
31 Ağustos Cumartesi:
17.00 Ümraniyespor- İstanbulspor
: Yiğit Arslan
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Boluspor
: Yasin Kol
21.45 Altay- Balıkesirspor
: Cihan Aydın
21.45 Akhisarspor- Altınordu
: Kadir Sağlam
1 Eylül
Pazar:
19.15 Giresunspor- Hatayspor
: Kutluhan Bilgiç
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: Erkan Özdamar
21.45 Eskişehirspor- Bursaspor
: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü: Bahattin Şimşek
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