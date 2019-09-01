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Futbol: TFF 1. Lig

11 saat önce

Stat: Yeni EskişehirHakemler: Özgür Yankaya, Kemal Mavi, Murat AltanEskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdari, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral, Milinkoviç, Issah, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 59 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan (Dk. 79 Sissoko), Cemali Sertel (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Mavi, Murat Altan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Erdal Akdari, Sezgin Coşkun, Sekidika, Emre Güral, Milinkoviç, Issah, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 59 Kıvanç Karakaş), Mehmet Özcan (Dk. 79 Sissoko), Cemali Sertel (Dk. 80 Ferhat Kiraz)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Latovlevici, İsmail Çokçalış, Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, Atanasov, Emirhan Aydoğan, Shehu (Dk. 69 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 25 Ali Akman), Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 76 Cüneyt Köz)

Goller: Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 90+1 Latovlevici (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 78 Ramazan Keskin, Dk. 80 Sedat Dursun, Dk. 87 Cüneyt Köz (Bursaspor), Dk. 87 Emre Güral (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

Kıvanç Karakaş, Özgür Yankaya, Kemal Mavi, Emre Güral, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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