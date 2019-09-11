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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Eylül Cuma:

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu

14 Eylül Cumartesi:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Boluspor- Altay: Turgut Doman

19.00 Altınordu- Eskişehirspor: Murat Erdoğan

15 Eylül Pazar:

16.30 İstanbulspor- Giresunspor: Burak Şeker

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

19.00 Adanaspor- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16 Eylül Pazartesi:

19.00 Hatayspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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