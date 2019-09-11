TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Eylül Cuma:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu
14 Eylül Cumartesi:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Boluspor- Altay: Turgut Doman
19.00 Altınordu- Eskişehirspor: Murat Erdoğan
15 Eylül Pazar:
16.30 İstanbulspor- Giresunspor: Burak Şeker
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adanaspor- Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan