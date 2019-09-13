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Futbol: TFF 1. Lig

41 dakika önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar DiyadinBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü), Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle), İbrahim Halil Çolak (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar Diyadin

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü), Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle), İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 Celal Emir Dede)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Nouri, Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 46 Gomis), Tarık Tekdal (Dk. 72 Lazar)

Goller: Dk. 4 Foxi, Dk. 32 Glumac (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Serkan Göksu (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Fernandes, Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 47 Mrsic, Dk. 61 Oğuzhan Çapar, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 87 Vukovic, Dk. 88 Serdar Güncü, Dk. 90+1 Malle (Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Bülent Birincioğlu, Okan Alkan, Balıkesir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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