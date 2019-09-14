Futbol: TFF 1.Lig

Eskişehirspor'un 16. dakikada Emre Güral, 38. dakikada ise Sissoko ile kullandığı penaltılarda Altınordu kalecisi Erhan Erentürk gole izin vermedi.

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