TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

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