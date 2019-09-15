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Futbol: TFF 1.Lig

1 saat önce

Stat: Adana 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Deniz Caner ÖzaralAdanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Enes Akyol, Renan Diniz, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 36 Okan Kurt), Eren Keleş (Dk. 71 Furkan Özçal), Arabidze (Dk.

Futbol: TFF 1.Lig, System.String[]

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral

Adanaspor: Karacic, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Enes Akyol, Renan Diniz, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 36 Okan Kurt), Eren Keleş (Dk. 71 Furkan Özçal), Arabidze (Dk. 62 Serhat Tunç), Bagayoko, Eze

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Sinan Kurt, Tevfik Altındağ, Vedat Bora (Dk. 60 Aosman), Berk Yıldız, Samed Ali Kaya (Dk. 83 Stokes), Volkan Şen (Dk. 72 Gladky)

Kırmızı kart: Dk. 58 Serdar Bingöl (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Veli Kızılkaya, Dk. 87 Furkan Özçal (Adanaspor), Dk. 53 Adil Demirbağ, Dk. 77 Semih Güler, 90+3 Tevfik Altındağ (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasındaki Adanaspor-Adana Demirspor derbisi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Veli Kızılkaya, Serdar Bingöl, Bora Füzesi, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:08 Kaynak: AA
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