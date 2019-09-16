Stat: Osmanlı
Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 64 Aabid), Caner Hüseyin Bağ
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri, Zeki Yıldırım, Emeghara (Dk. 64 Sosseh), Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mervan Çelik), Barış Özbek (Dk. 86 Stefan Silva)
Kırmızı kart: Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Güreler, Dk. 20 Sadi Karaduman, Dk. 49 Barbosa, Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor), Dk. 35 Emeghara (Fatih Karagümrük)
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor, sahasındaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.