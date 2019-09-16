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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan DuranHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Bersan Duran

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın (Dk. 86 Bokila), Selim Ilgaz (Dk. 79 Quali), Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Barbosa (Dk. 64 Aabid), Caner Hüseyin Bağ

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri, Zeki Yıldırım, Emeghara (Dk. 64 Sosseh), Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek (Dk. 73 Mervan Çelik), Barış Özbek (Dk. 86 Stefan Silva)

Kırmızı kart: Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Güreler, Dk. 20 Sadi Karaduman, Dk. 49 Barbosa, Dk. 90+2 Bokila (Hatayspor), Dk. 35 Emeghara (Fatih Karagümrük)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor, sahasındaki zemin iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara'da oynadığı karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Kubilay Sönmez, Deniz Turgut, Hakan Ceylan, Akın Alkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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