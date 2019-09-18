TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
20 Eylül Cuma:
19.00 İstanbulspor- Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor: Mert Güzenge
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor- Boluspor: Caner Ak
16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin
16.30 Osmanlıspor- Altınordu: Yasin Kol
19.00 Adana Demirspor- Bursaspor: Özgüç Türkalp
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor- Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Akhisarspor- Hatayspor: Erkan Özdamar