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Futbol: TFF 1. Lig

48 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

19.00 İstanbulspor- Balıkesirspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor: Mert Güzenge

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor- Boluspor: Caner Ak

16.30 Altay-Keçiörengücü: Alper Çetin

16.30 Osmanlıspor- Altınordu: Yasin Kol

19.00 Adana Demirspor- Bursaspor: Özgüç Türkalp

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor- Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Akhisarspor- Hatayspor: Erkan Özdamar

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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