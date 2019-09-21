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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: OsmanlıHakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil TunçOsmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican (Dk. 80 Tamer Aşık), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Cemil Tunç

Osmanlıspor: Mele, Ali Eren İyican (Dk. 80 Tamer Aşık), Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren (Dk. 68 Blagojevic), Oğuz Yıldırım

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı (Dk. 76 Burak İnce), Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Ersel Aslıyüksek), Kerim Alıcı, Yasin Ozan (Dk. 46 Fatih Aktay), Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 27 Ayuk, Dk. 64 Beykan Şimşek (Osmanlıspor), Dk. 47 Muhammed Mert (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 32 Barış Zeren, Dk. 63 Oğuz Yıldırım, Dk. 67 Ali Eren İyican, Dk. 76 Mehmet Yiğit, Dk. 89 Mele, Dk. 90+5 Beykan Şimşek, Dk. 90+6 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'de Osmanlıspor, sahasında Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Beykan Şimşek, Barış Zeren, Hasan Kılıç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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