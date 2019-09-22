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Futbol: TFF 1. Lig

17 dakika önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Erkan Özdamar, Sezgin Çınar, Baran EraslanAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Taha Yalçıner (Dk. 60 Rotman), Musa Nizam, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Burhan Eşer (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk.

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Hakemler: Erkan Özdamar, Sezgin Çınar, Baran Eraslan

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Taha Yalçıner (Dk. 60 Rotman), Musa Nizam, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Burhan Eşer (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 74 Bjarnason), Cikalleshi

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker, Yasin Güreler, Alican Özfesli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 81 Quali), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Rayane (Dk. 58 Barbosa), Mirkan Aydın (Dk. 75 Bokila)

Goller: Dk. 16 ve 45+1 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 26 Alican Özfesli (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Taha Yalçıner, Dk. 54 Vrsajevic, Dk. 66 Aykut Çeviker, Dk. 69 Musa Nizam, Dk. 90 Muhammet Reis, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+2 Rayane, Dk. 59 Barbosa, Dk. 75 Selim Ilgaz (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu arada, Akhisarspor'da yardımcı antrenör Akın Sinan Dağdelen, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Aykut Çeviker, Taha Yalçıner, Burhan Eşer, Musa Nizam, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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