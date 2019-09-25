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Futbol: TFF 1. Lig

37 dakika önce

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:

28 Eylül Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Boluspor- İstanbulspor: Alper Çetin

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Adanaspor- Altay: Sarper Barış Saka

29 Eylül Pazar:

14.00 Hatayspor- Eskişehirspor: Onur Özütoprak

16.30 Balıkesirspor- Giresunspor: Emre Malok

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman

19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi:

19.00 Altınordu- Adana Demirspor: Mert Güzenge

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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