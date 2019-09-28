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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyesiHakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan KarabalcıkBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici, Aykut Akgün, Shehu, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Selçuk Şahin), Musa Araz, Igor (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici, Aykut Akgün, Shehu, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Selçuk Şahin), Musa Araz, Igor (Dk. 63 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Seleznov)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 26 Hasan Batuhan Artarslan), Hasan Hatipoğlu, İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yusuf Emre Gültekin, Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Obertan, Hamroun (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Pote

Sarı Kartlar: Dk. 32 Yalçın Koşukavak (Teknik direktör), Dk. 70 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 30 Hamroun, Dk. 45 İbrahim Akdağ, Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Gol: Dk. 14 Diarra (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

Burak Altıparmak, Selçuk Şahin, Çağlar Şahin, Karaoğlan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:28 Kaynak: AA
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