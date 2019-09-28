Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici, Aykut Akgün, Shehu, Emirhan Aydoğan (Dk. 73 Selçuk Şahin), Musa Araz, Igor (Dk. 63 Özer Hurmacı), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 77 Seleznov)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 26 Hasan Batuhan Artarslan), Hasan Hatipoğlu, İbrahim Akdağ, Mücahit Albayrak, Osman Çelik, Yusuf Emre Gültekin, Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Obertan, Hamroun (Dk. 80 Oltan Karakullukçu), Pote
Sarı Kartlar: Dk. 32 Yalçın Koşukavak (Teknik direktör), Dk. 70 Özer Hurmacı (Bursaspor), Dk. 30 Hamroun, Dk. 45 İbrahim Akdağ, Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Gol: Dk. 14 Diarra (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.