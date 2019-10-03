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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Altay-Bursaspor maçıyla başlayacak.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Altay- Bursaspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Altay-Bursaspor (Menemen İlçe)

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor- Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor- Boluspor (Balıkesir Atatürk)

6 Ekim Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor- Hatayspor (Osmanlı)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Futbol, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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