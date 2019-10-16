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Futbol: TFF 1. Lig

4 dakika önce

TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor- Eskişehirspor: Emre Malok

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor- Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.30 Boluspor- Giresunspor: Cihan Aydın

19.00 Altınordu- Altay: Erkan Özdamar

19.00 Adanaspor- İstanbulspor: Turgut Doman

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük- Osmanlıspor: Ramazan Keleş

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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