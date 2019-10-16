TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor- Eskişehirspor: Emre Malok
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor- Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü- Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.30 Boluspor- Giresunspor: Cihan Aydın
19.00 Altınordu- Altay: Erkan Özdamar
19.00 Adanaspor- İstanbulspor: Turgut Doman
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük- Osmanlıspor: Ramazan Keleş