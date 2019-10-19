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Futbol: TFF 1. Lig

2 saat önce

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin TuğralHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Hamza Gür)

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Sinan Kurt, Stokes, Mehmet Uslu (Dk. 63 Orhan Taşdelen), Berk Yıldız (Dk. 73 Vedat Bora), Rassoul

Goller: Dk. 2 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 84 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sinan Kurt, Dk. 48 Volkan Şen, Dk. 87 Emrullah Şalk, Dk. 87 Kurtuluş Yurt (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Alican Özfesli, Antakya, Ilgaz, Selim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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