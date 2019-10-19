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Futbol: TFF 1. Lig

53 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Gökhan BarcınBursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Wanderson (Dk. 60 Seleznov), Recep Aydın (Dk. 72 Burak Kapacak), Özer Hurmacı (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Gökhan Barcın

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Latovlevici, Selçuk Şahin, Emirhan Aydoğan, Wanderson (Dk. 60 Seleznov), Recep Aydın (Dk. 72 Burak Kapacak), Özer Hurmacı (Dk. 85 Ramazan Keskin), Kubilay Kanatsızkuş

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Tarık Tekdal (Dk. 67 Timur Temeltaş), Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 84 Bahadır Taşdelen), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş (Dk. 63 Gomis), Akabueze, Nouri, Gimbert

Goller: Dk. 9 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 81 Anıl Karaer, Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Diarra (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Selçuk Şahin, Dk. 58 Latovlevici, Dk. 66 Özer Hurmacı, Dk. 68 Recep Aydın, Dk. 73 Seleznov, Dk. 90 Çağlar Şahin Akbaba (Bursaspor), Dk. 32 Nouri, Dk. 48 Akabueze, Dk. 59 Tarık Tekdal, Dk. 73 Gimbert (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendi

Selçuk Şahin, Çağlar Şahin, Recep Aydın, Anıl Karaer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:01 Kaynak: AA
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