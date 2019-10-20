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Futbol: TFF 1. Lig

52 dakika önce

Stat: Adana 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Turgut Doman, Ömer Tevfik Özkoç, Ali TunaAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Veli Kızılkaya, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Roni, Furkan Özçal, Eren Keleş (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Veli Kızılkaya, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Roni, Furkan Özçal, Eren Keleş (Dk. 67 Bagayoko), Utku Şen

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Ali Aytemur, Wellington, Patrick Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Eslem Öztürk, Diouf, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 58 Allahyar Sayyadmanesh), İbrahim Yılmaz

Goller: Dk. 38 Eslem Öztürk, Dk. 70 Ali Aytemur (İstanbulspor), Dk. 47 Özgür Özdemir, Dk. 81 Utku Şen (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Engin İpekoğlu (teknik direktör) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Roni, Dk. 62 Furkan Özçal, Dk. 68 Özgür Özdemir, Dk. 84 Veli Kızılkaya, Dk. 86 Bagayoko (Adanaspor), Dk. 63 Wellington (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Adanaspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.

Veli Kızılkaya, Özgür Özdemir, Furkan Özçal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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