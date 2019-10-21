Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: VefaHakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran EraslanFatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk. 66 Turgut Doğan Şahin)

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Barış Zeren (Dk. 87 Doğukan Efe), Blagojevic, Ayuk, Okan Deniz (Dk. 80 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 73 Todorovic), Erdem Çetinkaya

Goller: Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45 Bülent Cevahir, Dk. 68 Zeki Yıldırım, Dk. 78 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Dk. 67 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Barış Özbek, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak
Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu MSB duyurdu: 63 ülkeden 77 askeri ateşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:28:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]