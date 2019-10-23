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Futbol: TFF 1. Lig

38 dakika önce

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'e 9. hafta maçlarını şu hakemler yönetecek:

25 Ekim Cuma:

19.00 Boluspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak

26 Ekim Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Altınordu: Sarper Barış Saka

16.30 Balıkesirspor- Adanaspor: Ramazan Keleş

16.30 İstanbulspor- Bursaspor: Kadir Sağlam

19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

27 Ekim Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.30 Giresunspor- Eskişehirspor: Erkan Özdamar

19.00 Adana Demirspor- Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu

28 Ekim Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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