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Futbol: TFF 1. Lig

44 dakika önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah ÜnalCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Akabueze), Gomis, Gimbert (Dk. 84 Aykut Emre Yakut)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 46 Ali Mert Aydın), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı, Ersel Aslıyüksek, Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Derici), Yasin Ozan (Dk. 68 Fatih Aktay)

Goller: Dk. 9 ve 44 Gimbert, Dk. 28 Serkan Göksu, Dk. 38 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Gökhan Süzen, Dk. 14 Timur Temeltaş, Dk. 81 Fernandes, Dk. 83 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 21 Ersel Aslıyüksek, Dk. 67 Berkay Samancı (Altınordu)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, konuk ettiği Altınordu'yu 4-0 mağlup etti.

Gökhan Süzen, Altıntaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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