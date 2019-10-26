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Futbol: TFF 1. Lig

1 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat ŞenerBalıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), Aly Malle (Dk. 64 Otoo), Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Glumac, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Selahattin Altay, Murat Şener

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil (Dk. 72 Abdülkadir Kayalı), Aly Malle (Dk. 64 Otoo), Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Glumac, Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 78 Celal Emir Dede)

Adanaspor: Karacic, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Serdar Bingöl, Özgür Özdemir, Ahmet Dereli, Eren Keleş (Dk. 41 Marvin Sinan Büyüksakarya), Utku Şen (Dk. 69 Özkan Taştemur), Bagayoko, Furkan Özçal (Dk. 6 İrfan Can Eğribayat), Renan Souza

Goller: Dk. 14 Okan Alkan, Dk. 22 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 59 Mrsic (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 4 Karacic (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Glumac (Balıkesirspor), Dk. 51 Serdar Bingöl, Dk. 86 Ahmet Dereli (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Balıkesirspor, evinde karşılaştığı Adanaspor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Balıkesirspor kalecisi Karacic, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kırmızı kart sonrası Balıkesirspor'da Furkan Özçal, oyundan alınırken yerine kaleci İrfan Can Eğribayat oyuna dahil oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Okan Alkan, Balıkesir, Kayalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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