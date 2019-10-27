Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Ali Akkor, Kemal Elmas
Giresunspor: Adriano, Mehmet Taş, Murat Akça, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Muhammed Ertürk (Dk. 81 Alperen Aydın), Landel, Bekir Yılmaz, Del Valle (Dk. 89 Alpay Koçaklı), Özgür Can Özcan (Dk. 70 Tanase), Rusescu
Eskişehirspor: Ebrar Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Berkay Dabanlı, Sissoko, Cemali Sertel (Dk. 61 İbrahim Halil Öner), Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Sekidika, Issah, Milinkovic, Erdal Akdarı
Goller: Dk. 51 Bekir Yılmaz, Dk. 58 Özgür Can Özcan, Dk. 86 Tanase (Giresunspor), Dk. 66 Milinkovic (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Furkan Balaban, Dk. 17 Issah, Dk. 69 Erdal Akdarı, Dk. 74 Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), Dk. 35 Bekir Yılmaz, Dk. 75 Tanase (Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-1 yendi.