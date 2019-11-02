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Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 72 Hadzic), Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 59 Alperen Babacan), Musa Nizam, Aykut Çeviker, Bjarnason, Vrsajevic, Muhammet Reis (Dk. 81 Taha Yalçıner), Erhan Çelenk, Cikalleshi
Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Rassoul, Mehmet Uslu (Dk. 10 Orhan Taşdelen), Vedat Bora (Dk. 22 Carayol), Traore, Sinan Kurt, Levent Ayçiçek, Volkan Şen (Dk. 68 Kosecki), Stokes
Goller: Dk. 43 Erhan Çelenk (Akhisarspor), Dk. 53 Volkan Şen (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 39 Adil Demirbağ, Dk. 53 Volkan Şen, Dk. 72 Carayol (Adana Demirspor)
TFF 1. Lig'in 10. haftasındaki Akhisarspor-Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.