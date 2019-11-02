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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah ÜnalAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 72 Hadzic), Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 59 Alperen Babacan), Musa Nizam, Aykut Çeviker, Bjarnason, Vrsajevic, Muhammet Reis (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Akhisar

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü (Dk. 72 Hadzic), Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 59 Alperen Babacan), Musa Nizam, Aykut Çeviker, Bjarnason, Vrsajevic, Muhammet Reis (Dk. 81 Taha Yalçıner), Erhan Çelenk, Cikalleshi

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Hakan Bilgiç, Adil Demirbağ, Rassoul, Mehmet Uslu (Dk. 10 Orhan Taşdelen), Vedat Bora (Dk. 22 Carayol), Traore, Sinan Kurt, Levent Ayçiçek, Volkan Şen (Dk. 68 Kosecki), Stokes

Goller: Dk. 43 Erhan Çelenk (Akhisarspor), Dk. 53 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 39 Adil Demirbağ, Dk. 53 Volkan Şen, Dk. 72 Carayol (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 10. haftasındaki Akhisarspor-Adana Demirspor karşılaşması 1-1 berabere tamamlandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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