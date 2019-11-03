Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 69 Emre Güral), Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika (Dk. 90 Sezgin Coşkun), Milinkovic, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 65 Furkan Balaban), Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 64 Okan Deniz), Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 16 Milinkovic (Penaltıdan), Dk. 53 Sekidika, Dk. 68 Cemali Sertel (Eskişehirspor), Dk. 33 Mehmet Yiğit, Dk. 72 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Furgan Polat, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 73 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 35 Ayuk, Dk. 61 Beykan Şimşek, Dk. 84 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.