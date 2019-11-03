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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 69 Emre Güral), Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika (Dk. 90 Sezgin Coşkun), Milinkovic, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Yeni Eskişehir


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Yıldırım, Murat Altan


Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko (Dk. 69 Emre Güral), Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika (Dk. 90 Sezgin Coşkun), Milinkovic, Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 65 Furkan Balaban), Mehmet Özcan, Cemali Sertel


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk, Mertan Caner Öztürk, Beykan Şimşek, Blagojevic, Mehmet Yiğit, Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya (Dk. 64 Okan Deniz), Oğuz Yıldırım


Goller: Dk. 16 Milinkovic (Penaltıdan), Dk. 53 Sekidika, Dk. 68 Cemali Sertel (Eskişehirspor), Dk. 33 Mehmet Yiğit, Dk. 72 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine) (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Furgan Polat, Dk. 45 Mehmet Özcan, Dk. 73 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Dk. 35 Ayuk, Dk. 61 Beykan Şimşek, Dk. 84 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:46 Kaynak: AA
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