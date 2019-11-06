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Futbol: TFF 1. Lig

7 saat önce

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Kasım Cuma:

19.00 Adana Demirspor- Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu

9 Kasım Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın

16.30 Giresunspor- Osmanlıspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay- Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü- Adanaspor: Emre Malok

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor: Bahattin Şimşek

16.30 Boluspor- Bursaspor: Burak Şeker

19.00 Balıkesirspor- Altınordu: Turgut Doman

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:44 Kaynak: AA
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