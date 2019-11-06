TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor- Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
16.30 Giresunspor- Osmanlıspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay- Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü- Adanaspor: Emre Malok
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.30 Boluspor- Bursaspor: Burak Şeker
19.00 Balıkesirspor- Altınordu: Turgut Doman