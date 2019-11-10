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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz TerziCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Oğuz Terzi

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 66 Nouri), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Akabueze), Gomis (Dk. 67 Muhammed Gönülaçar), Gimbert

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane (Dk. 79 Alican Özfesli), Barbosa (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 84 Quali), Mirkan Aydın

Sarı kartlar: Dk. 22 Timur Temeltaş, Dk. 89 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 24 Rayane, Dk. 31 Furkan Şeker, Dk. 45+2 Mirkan Aydın (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı.

Bahattin Şimşek, Ümraniye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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