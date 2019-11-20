TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
22 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor- Giresunspor: Kadir Sağlam
23 Kasım Cumartesi:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatayspor- İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Akhisarspor- Altay: Erkan Özdamar
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu- Boluspor: Yasin Kol