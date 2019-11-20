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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


22 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor- Giresunspor: Kadir Sağlam

23 Kasım Cumartesi:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu

24 Kasım Pazar:

14.00 Hatayspor- İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Ekol Göz Menemenspor- Balıkesirspor: Suat Arslanboğa

16.30 Osmanlıspor- Adana Demirspor: Murat Erdoğan

19.00 Akhisarspor- Altay: Erkan Özdamar

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Altınordu- Boluspor: Yasin Kol

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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