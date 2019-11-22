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Futbol: TFF 1. Lig

6 saat önce

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 90 Okan Kurt), Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Serhat Tunç, Bagayoko (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral


Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Ahmet Dereli, Abdulkadir Özdemir (Dk. 90 Okan Kurt), Eren Keleş, Marvin Sinan Büyüksakarya, Serhat Tunç, Bagayoko (Dk. 69 Hakan Barış), Renan Diniz, Özkan Taşdemir, Ronei


Giresunspor: Metin Erol, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Rusescu, Del Valle (Dk. 68 Limbombe), Tanase, Renan Foguinho (Dk. 89 Mehmet Taş), Muhammed Ertürk (Dk. 59 Özgürcan Özcan), Uğur Akdemir


Goller: Dk. 54 Ahmet Dereli (Adanaspor), Dk. 81 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)


Kırmızı kart: Dk. 57 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Dk. 32 Tanase, Dk. 39 Ahmet Kesim, Dk. 71 Uğur Akdemir, Dk. 84 Limbombe, Dk. 89 Numan Çürüksu, Dk. 89 Mehmet Taş (Giresunspor), Dk. 20 Özkan Taştemur, Dk. 86 Ahmet Dereli, Dk. 88 Renan Diniz, Dk. 89 Serhat Tunç, Dk. 90 Hakan Barış (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Serhat Tunç, Adanaspor, Dereli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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