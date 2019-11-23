Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Selahattin Altay, Murat Şener
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar (Dk. 84 Rüştü Hanlı), Aykut Akgün, Burak Kapacak, Selçuk Şahin, Musa Araz (Dk. 82 İsmail Çokçalış), Özer Hurmacı (Dk. 69 Emirhan Aydoğan), Kubilay Kanatsızkuş
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 64 Sertaç Çam), Madinda, Burak Aydın (Dk. 74 Uğur Utlu), Mendy, Kone (Dk. 83 Abdulkadir Kuzey)
Gol: Dk. 41 Onur Atasayar (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Selçuk Şahin, Dk. 76 Aykut Akgün, Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Dk. 51 Madinda, Dk. 75 Abdulkadir Korkut, Dk. 78 Samet Akaydın, Dk. 90 Mendy (Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.